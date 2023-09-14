В Херсонской области от удара оккупантов погиб ребенок, четверо гражданских ранены

Оккупанты ночью обстреляли село в Херсонской области. Фото: Херсонская областная прокуратура

На Херсонщине российские войска поздно ночью из артиллерии обстреляли село Новодмитровка, в результате чего погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.



«Вражеские снаряды попали по частному дому и его территории. В результате травмы несовместимые с жизнью получил 6-летний мальчик», — говорится в сообщении.

Кроме того, в тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его брат 13 лет.

Также ранения получили трое соседей, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь.



Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.



Напомним, оккупанты 13 сентября оккупанты сбросили на село в Херсонской области взрывчатку.