В Херсонской области от удара оккупантов погиб ребенок, четверо гражданских ранены

На Херсонщине российские войска поздно ночью из артиллерии обстреляли село Новодмитровка, в результате чего погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.
«Вражеские снаряды попали по частному дому и его территории. В результате травмы несовместимые с жизнью получил 6-летний мальчик», — говорится в сообщении.
Кроме того, в тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его брат 13 лет.
Также ранения получили трое соседей, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь.
Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
Напомним, оккупанты 13 сентября оккупанты сбросили на село в Херсонской области взрывчатку.