На Херсонщині від удару окупантів загинула дитина, четверо цивільних поранено

Окупанти вночі обстріляли село на Херсонщині. Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині російські війська пізно вночі з артилерії обстріляли село Новомитрівка, внаслідок чого загинула дитина. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.



«Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території. Внаслідок цього травми несумісні із життям отримав 6-річний хлопчик», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у тяжкому стані до лікарні госпіталізовано його брата 13 років.

Також поранення зазнали троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь.



Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.



Нагадаємо, окупанти 13 вересня окупанти скинули на село на Херсонщині вибухівку.