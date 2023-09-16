Білгородську область знову атакували безпілотники

Сьогодні, 16 вересня, близько 13.00 було проведено атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Про це повідомили у Міноборони РФ.



За словами окупантів, черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат було знищено над територією Білгородської області.



У свою чергу, губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков поки не підтвердив збиття чи атаку БпЛА. Він зазначив, що за минулу добу із застосуванням безпілотників були атаковані села Щетинівка та Нова Таволжанка.



