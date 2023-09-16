С завтрашнего дня Польша запретит въезд автомобилям с российскими номерами

В связи с рекомендациями Европейской комиссии относительно запрета на въезд в ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, с 17 сентября 2023 года Польша запретит проезд авто с российской регистрацией. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.



«Хочу сообщить вам, что этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь. Это значит, что ни один легковой автомобиль, зарегистрированный в России, не сможет въехать на территорию польского государства», — сказал Мариуш Каминский.



Ранее, 13 сентября, на запрет проезда в своих странах для россиян пошли Эстония, Литва и Латвия. Позже, 15 сентября, к ним присоединилась Финляндия.



Таким образом в страны Европейского Союза жителям РФ на своих автомобилях от Балтийского до Чорного морей попасть не получится.

Напомним, Польша решила увеличить количество военных на границе с Беларусью до 10 тыс. человек.