З завтрашнього дня Польща заборонить в'їзд автомобілям із російськими номерами

У зв'язку з рекомендаціями Європейської комісії щодо заборони на в'їзд до ЄС автомобілів, зареєстрованих у Росії, з 17 вересня 2023 року Польща заборонить проїзд авто із російською реєстрацією. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.



«Хочу повідомити вам, що ця заборона на польському кордоні діятиме із завтрашнього дня і набуде чинності сьогодні опівночі. Це означає, що жоден легковий автомобіль, зареєстрований у Росії, не зможе в'їхати на територію польської держави», - сказав Маріуш Камінський.



Раніше, 13 вересня, на заборону проїзду у своїх країнах для росіян пішли Естонія, Литва та Латвія. Пізніше,15 вересня до них приєдналася Фінляндія.



Таким чином до країн Європейського Союзу жителям РФ на своїх автомобілях від Балтійського до Чорного морів потрапити не вдасться.

Нагадаємо, Польща вирішила збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тис. людей.