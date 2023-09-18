Россияне вечером ударили по Херсону: пострадал мужчина

Оккупанты вечером, 18 сентября, обстреляли Херсон. В результате атаки травмирован мужчина. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.



Отмечается, что около 18:30 армия РФ ударила по Херсону. Попали по гаражному кооперативу.



Известно, что травмы получил 66-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что оккупанты на протяжении всей ночи 18 сентября обстреливали регион.