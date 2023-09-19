Войска РФ обстреляли Донецкую область из авиации, РСЗО «Град», артиллерии, танков и минометов

В течение суток ВС РФ 19 раз обстреляли гражданское население Донецкой области из авиации, РСЗО «Град», артиллерии, танков и минометов. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за российских атак были убиты двое мирных жителей, ранены еще трое.
Армия РФ выпустила снаряды по 9 населенным пунктам региона: городам Авдеевка, Курахово, Часов Яр, пгт Курдюмовка, Очеретино, Северное, селам Дружба, Ласточкино, Торское.
Повреждены за сутки 17 гражданских объектов — 14 жилых домов, магазин, автомобили.
Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.
Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 60 человек, с начала обязательной эвакуации более 90 270 человек, среди них 11 453 — дети, 4 051 — люди с инвалидностью.
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