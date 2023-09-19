Войска РФ обстреляли Донецкую область из авиации, РСЗО «Град», артиллерии, танков и минометов

Российская армия повредила за сутки 17 гражданских объектов Донецкой области. Фото: Полиция Донецкой области

В течение суток ВС РФ 19 раз обстреляли гражданское население Донецкой области из авиации, РСЗО «Град», артиллерии, танков и минометов. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за российских атак были убиты двое мирных жителей, ранены еще трое.

Армия РФ выпустила снаряды по 9 населенным пунктам региона: городам Авдеевка, Курахово, Часов Яр, пгт Курдюмовка, Очеретино, Северное, селам Дружба, Ласточкино, Торское.

Повреждены за сутки 17 гражданских объектов — 14 жилых домов, магазин, автомобили.

Авдеевку войска РФ атаковали 11 раз, нанесли 4 авиаудара. Погибла женщина, повреждены три многоэтажных дома и три частных дома.





В Северном российская армия во время артиллерийского обстрела убила человека и еще одного ранила. Разрушениям подверглись по меньшей мере три частных дома.





Из артиллерии оккупанты обстреляли Курахово — ранен мирный житель, повреждены три многоквартирных дома.





В результате атаки захватчиков ранен мирный житель в Торском.





Кроме того, сегодня после полуночи армия РФ ударила 4-мя ракетами С-300 по Славянску. Повреждено учебное заведение, общежитие, частный дом. По предварительной информации правоохранителей, обошлось без пострадавших.





Ночью около 01:00 российские войска «Смерчами» обстреляли село Богатырь, ранили человека. Снаряды попали в частный дом и хозяйственную постройку.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 60 человек, с начала обязательной эвакуации более 90 270 человек, среди них 11 453 — дети, 4 051 — люди с инвалидностью.

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