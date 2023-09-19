Війська РФ обстріляли Донецьку область з авіації, РСЗВ «Град», артилерії, танків та мінометів

Протягом доби ЗС РФ 19 разів обстріляли цивільне населення Донецької області з авіації, РСЗВ «Град», артилерії, танків та мінометів. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через російські атаки було вбито двох мирних жителів, поранено ще трьох.
Армія РФ випустила снаряди по 9 населених пунктах регіону: містах Авдіївка, Курахове, Часів Яр, смт Курдюмівка, Очеретине, Північне, селах Дружба, Ласточкине, Торське.
Пошкоджено за добу 17 цивільних об'єктів — 14 житлових будинків, магазин, автомобілі.
Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.
Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 60 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 90 270 осіб, серед них 11 453 — діти, 4 051 — люди з інвалідністю.
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