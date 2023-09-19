Турецький суховантаж використав новий зерновий коридор з України

Турецьке судно RESILIENT AFRICA, завантажене українським зерном, залишило порт Чорноморська і вирушило новим маршрутом уздовж берега Румунії. Про це повідомив керівник проекту в «Інституті Чорноморських стратегічних досліджень» Андрій Клименко.



За його словами, суховантаж на 3276 тонн вийшов із Чорноморська із зерном сьогодні о 06:45 ранку, зазначивши, що це перший вантаж у зерновому коридорі без Росії.

Карта пересування нового коридору. Фото: Facebook



Нагадаємо, 15 вересня Європейська комісія вирішила, що не продовжуватиме обмеження на ввезення українських зернових до Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії.



Українське зерно також почали експортуватись через хорватські порти.



