Вночі ЗС РФ атакували Київ та область, є руйнування, у Вишневому вдарили по заводу

Російська армія аткувала Київ та інші населені пункти Київської області. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Під ударом росіян був Дарницький, Святошинський, Шевченківський та Голосіївський райони Києва. У Святошинському районі після удару зникло світло та вода, у Шевченківському російським снарядом було пошкоджено газову трубу.
Також було зафіксовано попадання уламків у кількох місцях Київської області. У Вишневому, що знаходиться поряд з Києвом, за даними міської ради, пошкоджено будівлю у промисловій зоні. Є поранені серед працівників попередньо без жертв.
У Черкасах, нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару знищено будівлю готелю.
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