Вночі ЗС РФ атакували Київ та область, є руйнування, у Вишневому вдарили по заводу

Падіння уламків у Дарницькому районі Києва. Фото: КМВА

Російська армія аткувала Київ та інші населені пункти Київської області. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.



Під ударом росіян був Дарницький, Святошинський, Шевченківський та Голосіївський райони Києва. У Святошинському районі після удару зникло світло та вода, у Шевченківському російським снарядом було пошкоджено газову трубу.

У Дарницькому районі з будинком, що знаходиться поруч з інфраструктурним об'єктом, куди впали уламки, медики госпіталізували 18-річну дівчину та 9-річну дитину. Там же горіло СТО та було пошкоджено будівлю профтехучилища. Усього постраждали семеро людей.





У Голосіївському районі, у частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджено вікна у 5-поверховому будинку. Руйнувань та постраждалих немає.





У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання.

Також було зафіксовано попадання уламків у кількох місцях Київської області. У Вишневому, що знаходиться поряд з Києвом, за даними міської ради, пошкоджено будівлю у промисловій зоні. Є поранені серед працівників попередньо без жертв.



У Черкасах, нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару знищено будівлю готелю.

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