Росіяни планують завезти до Луганської області мільйон своїх книг — ОВА

Понад мільйон екземплярів російських книг завезуть до бібліотек на захоплену ЗС РФ частину Луганської області, по одній на кожного жителя, незалежно від віку. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, в окупацію росіянами буде доставлено понад 400 тисяч екземплярів, у першій партії — понад 150 тисяч і понад 160 найменувань книг, які «були сформовані за потребами «республіканських» бібліотек».

«Як заявили «у міністерстві культури», у партії книг, що закуповується для «ЛНР», багато «художньої» літератури, а також видань, які мають зберігатися у публічних бібліотеках для потреб «науковців», роботи з кандидатськими та докторськими дисертаціями, які тепер пишуть усі, хто вміє писати», — зазначив голова Луганської ОВА.

Українським книгам, які були вилучені з усієї території Луганської області тимчасово підконтрольній РФ, росіяни знайдуть заміну у тій самій кількості за рахунок постачання за дорученням президента РФ Володимира Путіна.

Лисогор розповів, що також 90 тисяч книг буде закуплено до кінця року в рамках реалізації національного проекту «культура» у «ЛНР».

«Так відбувається етноцид. Звільнення від усього: засобів існування, можливості говорити рідною мовою, спілкуватись із рідними та читати улюблені книжки. Путінський режим має відповісти за усі свої злочини», — заявив він.

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