За сутки ВС РФ атаковали Донецкую область 18 раз, погибли двое мирных жителей

ВС РФ били по Донецкой области авиацией, РСЗО «Смерч», «Град», артиллерией и танками. Полиция Донецкой области

В течение суток войска РФ нанесли 18 ударов по гражданскому населению Донецкой области, регион обстреливали авиацией, РСЗО «Смерч», «Град», артиллерией и танками. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за российских атак было убито двое мирных жителей.

Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донетчины: города Авдеевка, Курахово, Часов Яр, пгт Нью-Йорк, Северное, села Дилиевка, Дружба, Звановка, Новоукраинка, Александрополь.

Повреждены за сутки 14 гражданских объектов региона: 13 жилых домов, хозяйственная постройка.

Звановку российские войска атаковали из РСЗО «Град» — убили двух человек.





РСЗО «Град» оккупанты накрыли и Нью-Йорк, снаряды попали в два частных дома.





Авиабомбу «ФАБ-250» россияне сбросили на Дружбу, повредили 5 частных домов.





Из артиллерии войска РФ били по Северному. Разрушены по меньшей мере 4 частных дома.





Сегодня под утро захватчики нанесли удар по Славянску. Повреждены кафе, рынок, автовокзал. Правоохранители написали, что информации о жертвах не поступало.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 88 человек, с начала обязательной эвакуации — 90 772 человека, среди них 11 545 — дети, 4 097 — люди с инвалидностью.





й», — написал Табурец.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.