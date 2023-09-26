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За сутки ВС РФ атаковали Донецкую область 18 раз, погибли двое мирных жителей

26 сентября 2023, 11:11

За сутки ВС РФ атаковали Донецкую область 18 раз, погибли двое мирных жителей

ВС РФ били по Донецкой области авиацией, РСЗО «Смерч», «Град», артиллерией и танками. Полиция Донецкой области ВС РФ били по Донецкой области авиацией, РСЗО «Смерч», «Град», артиллерией и танками. Полиция Донецкой области

В течение суток войска РФ нанесли 18 ударов по гражданскому населению Донецкой области, регион обстреливали авиацией, РСЗО «Смерч», «Град», артиллерией и танками. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за российских атак было убито двое мирных жителей.

Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донетчины: города Авдеевка, Курахово, Часов Яр, пгт Нью-Йорк, Северное, села Дилиевка, Дружба, Звановка, Новоукраинка, Александрополь.

Повреждены за сутки 14 гражданских объектов региона: 13 жилых домов, хозяйственная постройка.

  • Звановку российские войска атаковали из РСЗО «Град» — убили двух человек.

  • РСЗО «Град» оккупанты накрыли и Нью-Йорк, снаряды попали в два частных дома.

  • Авиабомбу «ФАБ-250» россияне сбросили на Дружбу, повредили 5 частных домов.

  • Из артиллерии войска РФ били по Северному. Разрушены по меньшей мере 4 частных дома.

  • Сегодня под утро захватчики нанесли удар по Славянску. Повреждены кафе, рынок, автовокзал. Правоохранители написали, что информации о жертвах не поступало.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 88 человек, с начала обязательной эвакуации — 90 772 человека, среди них 11 545 — дети, 4 097 — люди с инвалидностью.



й», — написал Табурец.

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