За добу ЗС РФ атакували Донецьку область 18 разів, загинули двоє мирних жителів

ЗС РФ били по Донецькій області авіацією, РСЗВ «Смерч», «Град», артилерією та танками. Поліція Донецької області

Протягом доби війська РФ завдали 18 ударів по цивільному населенню Донецької області, регіон обстрілювали авіацією, РСЗВ «Смерч», «Град», артилерією та танками. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через російські атаки було вбито двох мирних жителів.

Російські загарбники обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: міста Авдіївка, Курахове, Часів Яр, смт Нью-Йорк, Північне, селах Диліївка, Дружба, Званівка, Новоукраїнка, Олександропіль.

Пошкоджено за добу 14 цивільних об'єктів регіону: 13 житлових будинків, господарську споруду.

Званівку російські війська атакували з РСЗВ «Град» — убили двох людей.





РСЗВ «Град» окупанти накрили і Нью-Йорк, снаряди потрапили до двох приватних будинків.





Авіабомбу «ФАБ-250» росіяни скинули на Дружбу, пошкодили 5 приватних будинків.





З артилерії війська РФ били по Північному. Зруйновано щонайменше 4 приватні будинки.





Сьогодні під ранок загарбники завдали удару по Слов'янську. Пошкоджено кафе, ринок, автовокзал. Правоохоронці написали, що інформації про жертв не надходило.

Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 88 осіб, з початку обов'язкової евакуації — 90 772 особи, серед них 11 545 — діти, 4 097 — люди з інвалідністю.

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