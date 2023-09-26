За добу ЗС РФ атакували Донецьку область 18 разів, загинули двоє мирних жителів

Протягом доби війська РФ завдали 18 ударів по цивільному населенню Донецької області, регіон обстрілювали авіацією, РСЗВ «Смерч», «Град», артилерією та танками. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через російські атаки було вбито двох мирних жителів.
Російські загарбники обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: міста Авдіївка, Курахове, Часів Яр, смт Нью-Йорк, Північне, селах Диліївка, Дружба, Званівка, Новоукраїнка, Олександропіль.
Пошкоджено за добу 14 цивільних об'єктів регіону: 13 житлових будинків, господарську споруду.
Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.
Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 88 осіб, з початку обов'язкової евакуації — 90 772 особи, серед них 11 545 — діти, 4 097 — люди з інвалідністю.
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