Российские войска днем обстреляли жилые дома в Константиновке

Российские военные сегодня в 13:10 обстреляли Константиновку Донецкой области. Об этом сообщают журналисты «Суспільне» со ссылкой на слова начальника ГВА Алексея Рослов
По предварительной информации, травмированных и погибших нет, а количество поврежденных домов еще не установлено.
Рослов отметил, что на месте прилетов работают спасатели и полицейские.
Местные Telegram-каналы публикуют фото и видео поднимающихся над городом клубов дыма после обстрела.
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