Российские войска днем обстреляли жилые дома в Константиновке

Армия РФ ударила по Константиновке, повреждены жилые дома. Фото: Типичная Константиновка

Российские военные сегодня в 13:10 обстреляли Константиновку Донецкой области. Об этом сообщают журналисты «Суспільне» со ссылкой на слова начальника ГВА Алексея Рослов

По предварительной информации, травмированных и погибших нет, а количество поврежденных домов еще не установлено.



Рослов отметил, что на месте прилетов работают спасатели и полицейские.



Местные Telegram-каналы публикуют фото и видео поднимающихся над городом клубов дыма после обстрела.

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