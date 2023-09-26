Російські війська обстріляли житлові будинки у Костянтинівці

Армія РФ вдарила по Костянтинівці, пошкоджено житлові будинки. Фото: Типова Костянтинівка

Російські військові сьогодні о 13:10 обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Про це повідомляють журналісти «Суспільне» з посиланням на слова начальника МВА Олексія Рослова.

За попередньою інформацією, травмованих та загиблих немає, а кількість пошкоджених будинків ще не встановлена.



Рослов зазначив, що на місці прильотів працюють рятувальники та поліцейські.



Місцеві Telegram-канали публікують фото і відео клубів диму, що піднімаються над містом, після обстрілу.

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