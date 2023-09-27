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Россияне строят ж/д, которая по их плану соединит захваченные РФ Мариуполь, Волноваху и Донецк

27 сентября 2023, 15:16

Россияне строят ж/д, которая по их плану соединит захваченные РФ Мариуполь, Волноваху и Донецк

Россияне взялись за строительство ж/д путей между Мариуполем, Волновахой и Донецком. Фото: Петр Андрющенко Россияне взялись за строительство ж/д путей между Мариуполем, Волновахой и Донецком. Фото: Петр Андрющенко

Российские захватчики пытаются построить прямое железнодорожное сообщение между ими оккупированными Мариуполем, Волновахой и Донецком. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Сейчас это не только разговоры, они начали строительство железнодорожного моста возле с. Гранитное через реку Кальмиус. В случае успеха это позволит включить существующую ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону», — написал он.

Андрющенко отметил, что на практике это не только глобальное решение вопроса по военной и гражданской логистике, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения РФ и захваченного россиянами Крыма.

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