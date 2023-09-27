Россияне строят ж/д, которая по их плану соединит захваченные РФ Мариуполь, Волноваху и Донецк

Россияне взялись за строительство ж/д путей между Мариуполем, Волновахой и Донецком. Фото: Петр Андрющенко

Российские захватчики пытаются построить прямое железнодорожное сообщение между ими оккупированными Мариуполем, Волновахой и Донецком. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Сейчас это не только разговоры, они начали строительство железнодорожного моста возле с. Гранитное через реку Кальмиус. В случае успеха это позволит включить существующую ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону», — написал он.



Андрющенко отметил, что на практике это не только глобальное решение вопроса по военной и гражданской логистике, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения РФ и захваченного россиянами Крыма.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.