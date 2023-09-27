Росіяни будують залізничну колію, яка за їх планом зʼєднає захоплені РФ Маріуполь, Волноваху та Донецьк

Росіяни взялися за будівництво залізничних колій між Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Фото: Петро Андрющенко

Російські загарбники намагаються побудувати пряме залізничне сполучення між ними окупованими Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«Зараз це не лише балачки, вони почали будівництво залізничного мосту біля с. Гранітне через річку Кальміус. В разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону», — написав він.



Андрющенко зазначив, що на практиці це не лише глобальне вирішення питання щодо військової та цивільної логістики, а й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення РФ та захопленого росіянами Криму.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.