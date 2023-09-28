Совет ЕС продлил срок действия временной защиты для украинцев до марта 2025 года

Совет Европейского союза одобрил предложение Европейской комиссии и продлил еще на один год — с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года — срок действия механизма временной защиты для украинцев, которые бегут от войны.



Соответствующее решение было принято в четверг в Брюсселе в ходе заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, передает «Интерфакс-Украина».



«Чтобы обеспечить уверенность в отношении более чем 4 миллионов украинских беженцев, которые в настоящее время проживают в ЕС, Совет согласился продлить временную защиту для людей, спасающихся от агрессивной войны России против Украины, с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года», — сказано в сообщении Совета.



19 сентября Европейская комиссия анонсировала соответствующее предложение.



ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года, которая обеспечивает немедленную защиту и доступ к правам в ЕС, включая права на проживание, доступ к рынку труда, жилью, социальной помощи, медицинской и другой помощи.



Согласно данным Евростата, по состоянию на 13 августа 2023 года статус временной защиты в странах ЕС на 30 июня 2023 года получили 4 млн 65,6 тысяч украинцев.