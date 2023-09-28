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Рада ЄС продовжила термін дії тимчасового захисту для українців до березня 2025 року

28 вересня 2023, 18:38

Рада ЄС продовжила термін дії тимчасового захисту для українців до березня 2025 року

Рада Європейського союзу схвалила пропозицію Європейської комісії та продовжила ще на один рік — з 4 березня 2024 року по 4 березня 2025 року — термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які тікають від війни.

Відповідне рішення було ухвалено у четвер у Брюсселі під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, передає «Інтерфакс-Україна».

«Щоб забезпечити впевненість щодо більш ніж 4 мільйонів українських біженців, які нині проживають у ЄС, Рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, які рятуються від агресивної війни Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року», — сказано у повідомленні Ради.

19 вересня Європейська комісія анонсувала відповідну пропозицію.

ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року, яка забезпечує негайний захист та доступ до прав у ЄС, включаючи права на проживання, доступ до ринку праці, житла, соціальної допомоги, медичної та іншої допомоги.

За даними Євростату, станом на 13 серпня 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС на 30 червня 2023 року набули 4 млн 65,6 тисячі українців.

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