Рада ЄС продовжила термін дії тимчасового захисту для українців до березня 2025 року

Рада Європейського союзу схвалила пропозицію Європейської комісії та продовжила ще на один рік — з 4 березня 2024 року по 4 березня 2025 року — термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які тікають від війни.



Відповідне рішення було ухвалено у четвер у Брюсселі під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, передає «Інтерфакс-Україна».



«Щоб забезпечити впевненість щодо більш ніж 4 мільйонів українських біженців, які нині проживають у ЄС, Рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, які рятуються від агресивної війни Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року», — сказано у повідомленні Ради.



19 вересня Європейська комісія анонсувала відповідну пропозицію.



ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року, яка забезпечує негайний захист та доступ до прав у ЄС, включаючи права на проживання, доступ до ринку праці, житла, соціальної допомоги, медичної та іншої допомоги.



За даними Євростату, станом на 13 серпня 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС на 30 червня 2023 року набули 4 млн 65,6 тисячі українців.