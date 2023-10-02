Жителей Донбасса продолжают эвакуировать в более безопасные области страны

Жители Донецкой области садятся в эвакуационный поезд. Фото Донецкой ОВА

Эвакуация гражданского населения Донбасса в более безопасные области страны продолжается. Как сообщила сегодня пресс-служба Донецкой областной военной администрации, в этот ежедневный процесс постоянно привлекаются полиция, спасатели, представители местных органов власти и волонтеры.

Сотрудники Службы спасения только за минувшие сутки оказали помощь при перевозке с пункта сбора и регистрации в г. Покровск к месту посадки в эвакуационный поезд восьми людям (из них двое детей и один человек с ограниченными физическими возможностями). А во время эвакуации в Покровском районе спасатели вчера помогли 16 гражданским (из них двое детей и один человек с ограниченными физическими возможностями).

С помощью полиции в воскресенье в области было эвакуировано 44 человека.