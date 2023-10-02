Жителів Донбасу продовжують евакуювати у безпечніші області країни

Мешканці Донецької області сідають до евакуаційного поїзда. Фото Донецької ОВА

Евакуація цивільного населення Донбасу у безпечніші області країни триває. Як повідомила сьогодні прес-служба Донецької обласної військової адміністрації, до цього щоденного процесу постійно залучаються поліція, рятувальники, представники місцевих органів влади та волонтери.

Співробітники Служби порятунку лише за минулу добу надали допомогу при перевезенні з пункту збору та реєстрації до м. Покровська до місця посадки в евакуаційний потяг восьми людей (з них двоє дітей та одна людина з обмеженими фізичними можливостями). А під час евакуації у Покровському районі рятувальники вчора допомогли 16 цивільним (з них двоє дітей та одна людина з обмеженими фізичними можливостями).

За допомогою поліції в неділю в області було евакуйовано 44 особи.