Перешла на сторону РФ. Руководительнице «избирательной комиссии» в «ЛНР» сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении так называемой заместительнице председателя избирательной комиссии «ЛНР». Ей инкриминируют участие в организации и проведении псевдовыборов. Ей грозит до 10 лет заключения. Об этом сообщили в СБУ.



Отмечается, что фигурантка добровольно заняла должность «заместителя председателя ВК ЛНР» в июле 2023 г. и с тех пор занималась подготовкой псевдовыборов на временно оккупированной территории Луганской области.



«В частности, организовала обучение для представителей российских партий, также осуществляла информационно-пропагандистское сопровождение подготовки к «голосованию», фактически выполняя функцию спикера «избирательной комиссии», — говорится в сообщении.



Кроме того, 10 сентября злоумышленница провела итоговое заседание «ВК ЛНР», на котором было подтверждено проведение незаконных «выборов» на временно оккупированной территории Луганской области и утверждены их результаты.



Оккупационная чиновница подозревается в добровольном занятии должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в незаконном органе власти, а также в организации и проведении незаконных выборов на временно оккупированной территории (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).



Ей грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.







Напомним, Васильковский районный суд Днепропетровской области признал гражданина виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в незаконных вооруженных формированиях.