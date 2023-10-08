Оккупанты убили одного человека в Донецкой области

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

Российские военнослужащие за минувшие сутки, 7 октября, обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате атаки один человек убит. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



«За 7 октября россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Дроновке», — написал он.



Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1731 человек, еще 4211 жителей получили ранения.



Напомним, на Донецком направлении вечером 6 октября россияне выпустили четыре ракеты по Авдеевке, обошлось без жертв.