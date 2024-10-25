КНДР готовится отправить вторую партию военных в Россию — разведка Южной Кореи

Вторая партия северокорейских войск вскоре отправится в Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы южнокорейской разведки, переданные союзникам.



«Первая группа из 1500 элитных бойцов спецназа уже проходит подготовку на Дальнем Востоке России в рамках запланированного развертывания около 10 тысяч северокорейских солдат, согласно документам. Они были доставлены в порт Владивосток между 8 и 13 октября после первого визита российских военных кораблей в северокорейские воды с 1990 года, показала оценка. В документах также изложены подробности масштабов поставок оружия из Северной Кореи для поддержки военных операций России в ходе ее полномасштабного вторжения в Украину», — пишет издание.



Так, анализ показал, что с августа прошлого года Пхеньян отправил около 8 миллионов снарядов северокорейского производства калибра 122 мм и 152 мм. Около 100 ракет Hwasong-11, а также противотанковое оружие Bulsae-4 также были впервые обнаружены на поле боя в Украине.



«По словам правительственного чиновника, осведомленного в этом вопросе и попросившего не называть его имени, поскольку этот вопрос не является публичным, это значительно превышает некоторые европейские оценки объема поставок северокорейского оружия в Россию», — отмечает издание.



Южная Корея представит часть разведданных должностным лицам НАТО на заседании Североатлантического совета в понедельник, 28 октября. Потенциальные ответы НАТО ограничены, но могут включать усиление поддержки Украины и налаживание партнерских отношений в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщили источники.



Предполагается, что северокорейские войска будут отправлены на передовую приблизительно через месяц после подготовки на военных объектах во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске будет завершена, согласно южнокорейским документам.



Кремль планирует снабдить северокорейцев оружием и боевой формой, а также поддельными удостоверениями личности, чтобы они выглядели как жители восточных регионов России.