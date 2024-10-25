Под Покровском ВСУ отбили 35 штурмов РФ за день

На всей линии фронта с начала суток зафиксировано 125 боевых столкновений. Особенно напряженные бои идут на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



«Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности УАБы, и осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга нашей страны, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны», — отметил военные.



На Покровском направлении — самая горячая обстановка. В районах Селидово, Красного Яра, Крутого Яра, Лисовки и Миролюбовки идут ожесточенные бои. Войска РФ 35 раз пытались штурмовать украинские позиции в этих населенных пунктах.



На Кураховском направлении продолжается пять боев в районах Острое, Катериновка и Новодмитровка. Отбито 20 российских штурмов.



На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Тернов и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 19 боестолкновений, из них четыре продолжаются до сих пор.



На Северском направлении оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка, в настоящее время состоялось три боевых столкновения.



Продолжаются бои в районе Часов Яра. Авиаудару подверглась Новоегоровка.



Бои продолжаются в районе Торецка. Авиация РФ нанесла удары по Торецку, Дружбе, Троицкому и Катериновке, сбросив пять УАБов.

Российские войска почти наверняка продвинулись в город Селидово, который находится примерно в 13 километрах к юго-востоку от крупного логистического центра — Покровска. Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.