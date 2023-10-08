Окупанти за добу вбили одну людину на Донеччині

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Російські військовослужбовці минулої доби, 7 жовтня, обстрілювали населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки одна людина вбита. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«За 7 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Дронівці», — написав він.



Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1731 особа, ще 4211 мешканців отримали поранення.



Нагадаємо, на Донецькому напрямку ввечері 6 жовтня росіяни випустили чотири ракети по Авдіївці, що обійшлося без жертв.