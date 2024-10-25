В Украине заработает «Е-поддержка»: Зеленский анонсировал программу помощи

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу «Е-поддержки», средства которой можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг.



«Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине. "Е-поддержка" для всех наших людей — взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека — на семью это получится по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества», — сказал президент в видеообращении.



По его словам, средства также можно будет потратить на билеты в «Укрзализныце», украинские лекарства, книги и культурные услуги, а также на донаты военным.



«Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям. Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей», — подчеркнул Зеленский.