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В Украине заработает «Е-поддержка»: Зеленский анонсировал программу помощи

25 октября 2024, 21:04

В Украине заработает «Е-поддержка»: Зеленский анонсировал программу помощи

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу «Е-поддержки», средства которой можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг.

«Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине. "Е-поддержка" для всех наших людей — взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека — на семью это получится по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества», — сказал президент в видеообращении.

По его словам, средства также можно будет потратить на билеты в «Укрзализныце», украинские лекарства, книги и культурные услуги, а также на донаты военным.

«Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям. Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей», — подчеркнул Зеленский.

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денежная помощь Е-поддержка

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