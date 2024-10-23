Ржавый цвет и запах канализации: в оккупированном Мариуполе жители жалуются на низкое качество воды из-под крана

Вода из-под крана в оккупированном Мариуполе. Фото: Мариупольский городской совет

Жители оккупированного Мариуполя жалуются не только на постоянные отключения и порывы, но и на низкое качество воды из-под крана. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



Вода может идти ржавого цвета, а еще отдавать характерным запахом канализации. Причина – невозможность оккупантов заменить аварийные трубы водоснабжения.



«Во время блокады города российские оккупанты уничтожили критическую инфраструктуру и оставили людей без водоснабжения. Полностью восстановить сеть они не смогли, а качество воды критически упало. Жители города уже неоднократно жаловались, что вода не пригодна даже в качестве технической, но оккупанты продолжают игнорировать проблему», – отметили в мэрии.

Напомним, что оккупанты открыли часть трассы, которая свяжет Ростов с Мариуполем. Они назвали это «соединением исторических регионов РФ».