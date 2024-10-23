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Главное за день: Куда РФ пойдет дальше в Украине? Тайный пункт договора между КНДР и РФ

23 октября 2024, 23:26

Главное за день: Куда РФ пойдет дальше в Украине? Тайный пункт договора между КНДР и РФ

Политика

Северная Корея уже направила 3000 военных в Россию, сообщило агентство Reuters. Пхеньян пообещал предоставить в общей сложности около 10 000 военных, развертывание которых, как ожидается, завершится к декабрю.

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, который Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали в июне, содержит секретный пункт, согласно которому Пхеньян получил право отправить военных в Украину. КНДР предоставила РФ солдат и оружие в обмен на ядерные технологии.

Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин впервые официально подтвердил, что северокорейские солдаты прибыли на территорию Российской Федерации.

Общество

Из Мирнограда уже эвакуировали всех детей, в Покровске все еще осталось 59. За последние два месяца выехало более 30 тысяч человек.

В захваченном Луганске образовалась нехватка водителей коммунального транспорта.

Жители оккупированного Мариуполя жалуются не только на постоянные отключения и порывы, но и на низкое качество воды из-под крана. Вода может идти ржавого цвета, а еще отдавать характерным запахом канализации.

Россиянин Александр Сучков, осужденный в РФ на 3,5 года за подделку документов, которые использовались для организации убийства Дарьи Дугиной, попал в украинский плен.

Боевые действия

В Торецке ситуация относительно стабилизировалась, сообщила спикерка ОТГВ «Луганск» Анастасия Бобовникова. По ее словам, ВСУ сейчас держат линию боевого столкновения неизменной.

Согласно данным аналитиков DeepState, российские оккупационные войска захватили село Новосадовое Краматорского района Донецкой области.

Следующим городом, на который российские оккупационные войска начнут наступление в Украине, может стать Запорожье, пишет британское издание The Economist.

В Херсонской области в результате атаки российской армии погибли два человека. В Лимане Донецкой области под удар попала пятиэтажка, один человек получил ранения. Два человека, двое ранены в Александро-Калиново – оккупанты сбросили авиабомбу.

«Новости Донбасса» в видеоформате:



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