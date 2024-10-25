1 января Украина станет участницей Международного уголовного суда

С 1 января 2025 года Украина станет 125-м государством-участником Международного уголовного суда.



«В Нью-Йорке заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица официально депонировали ратификационную грамоту Римского устава Международного уголовного суда. Это означает, что с 1 января 2025 года Украина станет 125-м государством-участником МУС», — сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.



Как отметила Мудра, это знаковое событие для Украины.



«Мы завершили длительный процесс ратификации этого важного инструмента и, наконец, полноценно приобщаемся к работе ключевого мирового органа уголовного правосудия», — сказала она.



Украина подписала Римский статут еще в 2000 году. За его ратификацию Верховная Рада проголосовала 21 августа этого года, а в День Независимости президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

В августе президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.



Участие Украины в работе МУС позволит усилить рассмотрение текущих дел в отношении российских военных преступников.



Кроме этого, Украина сможет: