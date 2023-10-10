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Наступ ЗСУ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках триває — Генштаб

10 жовтня 2023, 20:42

Наступ ЗСУ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках триває — Генштаб

Збройні сили України відбили атаки російських окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках за минулу добу, повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 18.00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ВСУ.

«На Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Першотравневого Донецької області. Наші захисники відбили всі атаки ворога і не допустили втрат рубежів та позицій», — йдеться у зведенні.

Водночас ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрати в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Протягом доби сталося 75 бойових зіткнень.

«На Куп'янському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога в районі Сіньківки та 5 атак біля Іванівки Харківської області… На Лиманському напрямку… Сили оборони відбили 5 атак ворога біля Макіївки Луганської області… На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки супротивника в районах населених пунктів , Кліщіївка та Андріївка Донецької області… На Мар'їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відобразили 9 атак ворога в районах Мар'їнки Донецької області… На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Інженерне та Вербове Запорізької області», – розповіли у Генштабі.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, продовжують обстріл українських населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

«На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Певні підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах», - повідомляється у зведенні.

 

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