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Житель Херсонської області продавав російську зброю та боєприпаси — прокуратура

11 жовтня 2023, 17:12

Житель Херсонської області продавав російську зброю та боєприпаси — прокуратура

На Херсонщині чоловік торгував російською зброєю та боєприпасами. Фото: Херсонська обласна прокуратура На Херсонщині чоловік торгував російською зброєю та боєприпасами. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні викрили чоловіка, який шукав на покинутих позиціях російську зброю та боєприпаси, щоб потім продати. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури у середу, 11 жовтня.

За даними слідства, підозрюваний на території Бериславського району розшукував на покинутих бойових позиціях окупантів трофейну зброю, боєприпаси та вибухові пристрої з метою їхнього подальшого збуту заінтересованим особам.

У вересні 2023 року правоохоронці задокументували продаж фігурантом двох реактивних штурмових гранат російського виробництва. За це він отримав понад 40 тисяч гривень.

Чоловікові – жителю смт Високопілля – повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.

Під час обшуку в його гаражі знайшли корпуси гранат різних типів та запали до них, реактивні сигнальні та освітлювальні патрони, майже 1000 патронів різного калібру.

Підозрюваному обрано запобіжний захід — утримання під вартою.

 

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