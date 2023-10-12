Жертвой ударов по Запорожской области стала 74-летняя женщина — ОВА

В Запорожской области из-за обстрелов в с. Приветном погибла женщина, разрушены дома и объекты инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко в четверг утром.

«Захватчики атаковали 27 населенных пунктов — зафиксировано 148 ударов. 128 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Малиновки, Белогорья, Левадного, Верхней Терсы, Ольговского, Щербаков, Темировки, Каменского, Пятихаток, Лобкового и других городов и сел на линии огня», — информировал Малашко в Телеграм-канале.

По данным обладминистрации, захватчик совершил ракетный удар по Приветному, 11 БПЛА-атак по Красному, Новодаровке, Малиновке, Работино и Новоивановке, 7 РСЗО-обстрелов Новоданиловки, Преображенки, Работино и Малой Токмачки, а также ударил авиаснарядами по Орехову.

«В результате ракетного удара по Приветному погибла 74-летняя женщина», — подчеркнул Малашко.

Поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.