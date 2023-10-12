Жертвою ударів по Запорізькій області стала 74-річна жінка — ОВА

У Запорізькій області через обстріл у с. Привітному загинула жінка, зруйновано будинки та об'єкти інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у четвер вранці.

«Загарбники атакували 27 населених пунктів – зафіксовано 148 ударів. 128 артобстрілів припали територією Гуляйполя, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Верхньої Терси, Ольговського, Щербаків, Темування, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового та інших міст та сіл на лінії вогню», — поінформував Малашко у Телеграм-каналі.

За даними обладміністрації, загарбник здійснив ракетний удар по Привітному, 11 БПЛА-атак по Червоному, Новодарівці, Малинівці, Роботіно та Новоіванівці, 7 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Преображенки, Роботино та Малої Токмачки, а також вдарив авіаснарядами по Орєнарядах.

«В результаті ракетного удару по Привітному загинула 74-річна жінка», — підкреслив Малашко.

Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.