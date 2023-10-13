Армию РФ лишили стратегически важных комплектующих для систем водоснабжения

Комплектующие для систем водоснабжения критической и военной инфраструктуры. Фото: СБУ

Служба безопасности ликвидировала в Днепропетровской области схему продаж в Россию стратегически важных комплектующих для систем водоснабжения критической и военной инфраструктуры. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.



Участники сделки скрыто переправляли в РФ оптовые партии трубопроводной арматуры (дисковых затворов) для регулирования потока жидкостей в инженерных сетях.



Прежде всего, эта продукция была необходима российским заказчикам для обустройства военных баз и пунктов временной дислокации оккупационных группировок на территории России и во временно захваченных регионах Украины.

Комплектующие для систем водоснабжения критической и военной инфраструктуры. Фото: СБУ

Как установило следствие, в организации незаконной деятельности причастен директор специализированного предприятия в Днепре и его подчиненный. После начала полномасштабного вторжения они дистанционно вышли на связь со своими заказчиками из России и совместно разработали механизм нелегального экспорта в Россию санкционной продукции.

Комплектующие для систем водоснабжения критической и военной инфраструктуры. Фото: СБУ

Для реализации сделки они привлекли несколько подконтрольных компаний на Среднем Востоке, которые закупали товар якобы для собственных нужд днепропетровского завода. Но после получения украинского оборудования сразу переправляли его в РФ.

Комплектующие для систем водоснабжения критической и военной инфраструктуры. Фото: СБУ

В ходе обысков на производстве и в помещениях фигурантов обнаружены компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность. Фигурантам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.



Напомним, Служба безопасности Украины вместе с Военно-морскими силами ВСУ атаковали носитель крылатых ракет «Буян» и корабль «Павел Державин» благодаря экспериментальному вооружению морских дронов.