Армію РФ позбавили стратегічно важливих комплектуючих для систем водопостачання

Комплектуючі для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури. Фото: СБУ

Служба безпеки ліквідувала у Дніпропетровській області схему продажів до Росії стратегічно важливих комплектуючих для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури. Про це повідомив пресцентр СБУ.



Учасники угоди приховано переправляли до РФ оптові партії трубопровідної арматури (дискових затворів) регулювання потоку рідин в інженерних мережах.



Насамперед ця продукція була необхідна російським замовникам для облаштування військових баз та пунктів тимчасової дислокації окупаційних угруповань на території Росії та у тимчасово захоплених регіонах України.

Комплектуючі для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури. Фото: СБУ

Як встановило слідство, в організації незаконної діяльності причетний директор спеціалізованого підприємства у Дніпрі та його підлеглий. Після початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно вийшли на зв'язок зі своїми замовниками з Росії та спільно розробили механізм нелегального експорту до Росії санкційної продукції.

Комплектуючі для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури. Фото: СБУ

Для реалізації операції вони залучили кілька підконтрольних компаній на Середньому Сході, які закуповували товар нібито для потреб дніпропетровського заводу. Але після отримання українського обладнання одразу переправляли його до РФ.

Комплектуючі для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури. Фото: СБУ

У ході обшуків на виробництві та у приміщеннях фігурантів виявлено комп'ютери, мобільні телефони, бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність. Фігурантам загрожує до 12 років із конфіскацією майна.



Нагадаємо, Служба безпеки України разом із Військово-морськими силами ЗСУ атакували носій крилатих ракет «Буян» та корабель «Павло Державін» завдяки експериментальному озброєнню морських дронів.