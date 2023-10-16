Выводил на расстрел мирных жителей: боевика «ДНР» приговорили к 15 годам тюрьмы

Боевика ДНР приговорили к 15 годам тюрьмы. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ и спецназовцы ВСУ задержали боевика «ДНР». Его приговорили к 15 лет тюрьмы, он простреливал ноги похищенным жителям области, также стрелял рядом с головой потерпевших, имитируя расстрел. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.



Отмечается, что осужденным является бывший житель оккупированной Ждановки в Донецкой области, который еще в 2014 году добровольно присоединился к оккупантам.



«В начале полномасштабного вторжения России его «командировали» в состав 3-го стрелкового взвода 1-й роты 5-го батальона 109-го полка Южного военного округа страны-агрессора. Вместе с оккупантами он воевал против Сил обороны и участвовал в захвате левобережной Херсонщины. Также боевик издевался над мирными жителями региона, в том числе пытался «выбить» из них «признание» в причастности к движению сопротивления», — говорится в сообщении.



На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



Напомним, в Украине будут судить генерал-лейтенанта РФ.