В Україну повернулися ще троє дітей із окупованої частини Херсонщини

Україна повернула ще трьох дітей із окупованої частини Херсонської області. Фото: Мінреінтеграції

На підконтрольну територію України вдалося повернути ще трьох дітей, які перебували на окупованій території Херсонської області. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



Зазначається, коли росіяни зайшли до Херсона, батьки 10-річного Олександра, 8-річної Дарії та 6-річного Якова вирішили відправити дітей у село до бабусі, сподіваючись на безпеку. Невдовзі обласний центр звільнили, а бабуся із онуками залишилися на тимчасово окупованій території. Відступаючи з Херсона, росіяни підірвали Антонівський міст, забрати малюків стало неможливо.



Проте зараз діти перебувають з батьками.

Також минулого тижня возз'єдналася ще одна родина. Після 19 місяців розлуки з окупованої Херсонської області до батьків повернулися 9-річна Надія та її 14-річний брат Михайло.



Нагадаємо, Росіяпогодилася повернути в Україну перших чотирьох депортованих українських дітей у рамках процедури за посередництва Катару.