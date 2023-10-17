Из 12 прифронтовых городов и сел Донетчины эвакуировали всех детей

Полицейские эвакуировали 345 детей из 12 прифронтовых населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.



«345 детей вместе с их родными спасены во время очередного этапа обязательной эвакуации в Донецкой области. Ни одного ребенка не осталось в населенных пунктах: Зализное, Нью-Йорк и Северное (Бахмутский район), Ямполь, Торское, Заречное, Ореховатка, Никаноровка, Малиновка, Тихоновка, Васютинское, Рай-Александровка (Краматорский район)», — написал Клименко в Telegram-канале.



Во время следующей волны эвакуации полиция планирует вывезти еще 253 детей из двух громад:



240 — из Торецкой и 13 — из Марьинской.



Речь идет о таких населенных пунктах как Торецк, Нелиповка, Петровка, Щербиновка, Екатериновка и Елизаветовка, которые обстреливают оккупанты.

Во вторник, 17 октября, украинские спасатели эвакуировали еще 13 мирных жителей из прифронтовой Авдеевки Донецкой области.