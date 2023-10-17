Із 12 прифронтових міст та сел Донеччини евакуювали всіх дітей

Поліцейські евакуювали 345 дітей із 12 прифронтових населених пунктів Донецької області. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.



«345 дітей разом із їхніми рідними врятовано під час чергового етапу обов'язкової евакуації на Донеччині. Жодної дитини не залишилося у населених пунктах: Залізне, Нью-Йорк та Північне (Бахмутський район), Ямпіль, Торське, Зарічне, Оріхуватка, Миканорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка (Краматорський район)», — написав Клименко Telegram-каналі.



Під час наступної хвилі евакуації поліція планує вивезти ще 253 дітей із двох громад:



240 — з Торецької і 13 — з Мар'їнської.



Йдеться про такі населені пункти як Торецьк, Нелипівка, Петрівка, Щербинівка, Катеринівка та Єлизаветівка, які обстрілюють окупанти.

У вівторок, 17 жовтня, українські рятувальники евакуювали ще 13 мирних жителів із прифронтової Авдіївки Донецької області.