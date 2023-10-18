У РФ заявили про атаку дронів на Курську область: є пошкодження

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив про атаку 10 безпілотників. З його слів, уламки впали на територію навчального закладу. Про це він написав на сторінці Telegram.



«Сьогодні близько 5 ранку в Курському районі силами міноборони Росії припинено атаку українських БПЛА: збито 6 безпілотників літакового типу, 4 — знищені засобами РЕБ», — заявив Старовойт.



Трохи пізніше він повідомив, що в результаті атаки пошкодження школи.



«Уночі на територію Тимської школи ім. М.В.Чорних упали уламки українського БПЛА. Постраждалих немає», — написав він.



Старовойт зазначив, що осколками незначно посічено фасад, пошкоджено кілька вікон. Пошкоджені вікна тимчасово заклеєні.



Нагадаємо, 18 жовтня, у Білгородській області РФ було чути вибухи. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков розповів про чергову атаку дронів.