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Постачань ракет Taurus з Німеччини в Україну поки не буде — посол

19 жовтня 2023, 19:16

Постачань ракет Taurus з Німеччини в Україну поки не буде — посол

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що Берлін поки не постачатиме Києву далекобійні ракети Taurus.

«Зараз не буде постачання ракет Taurus Україні. На мою думку, федеральний уряд та канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми проінформували про це рішення також український уряд, причому докладно поінформували. І поки це все, що я можу сказати публічно з цього приводу», — сказав Єгер в інтерв'ю «Європейській правді».

Водночас він додав, що одночасно з нещодавнім рішенням про Taurus з'явилася також інформація щодо підготовки Німеччиною пакету допомоги для України на суму 1 мільярд євро.

«До нього увійдуть також справді важливі складові, які допоможуть зміцнити вашу протиповітряну оборону. До речі, сьогодні Німеччина — можливо, якщо не зважати на США — є провідною країною, яка інвестує у вашу ППО», — розповів посол.

Він нагадав, що нещодавно Німеччина оголосила, що надасть Україні ще один комплекс Patriot. Йдеться про повну систему, до якої входять командний пункт, радар, кілька пускових установок та ракети.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 5 жовтня заявив, що Німеччина досі не ухвалила рішення про постачання Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається не допустити ескалації війни.

Видання Bild раніше повідомляло: канцлер стурбований тим, що для того, щоб Україна могла використовувати ракети Taurus, Берлін має надати геодані про російські цілі. Таким чином, на думку канцлера, Німеччина буде змушена взяти активнішу участь у війні.

 Шольц також занепокоєний тим, що Україна може використати ракети для поразки Керченського мосту, що сполучає окупований Крим із Росією.

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Як повідомлялося, Україна вперше випустила ракети ATACMS щодо російських військових 17 жовтня. Американські ракети були таємно перекинуті до України.

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