Белый дом подтвердил передачу Украине ATACMS, а Залужный показал видео запуска

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вечером 17 октября показал видео запуска ракет ATACMS по аэродромам на оккупированных территориях. В Telegram главнокомандующий поблагодарил партнеров за поддержку.





Как сообщалось, а ночь на 17 октября украинские военные провели операцию по поражению аэродромов в оккупированных Бердянске и Луганске. Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина впервые выпустила ракеты ATACMS по российским военным. По данным газеты, американские ракеты были тайно переброшены в Украину несколько дней назад.



Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь и намекнул, что ракеты ATACMS теперь есть у Украины.



А Белый дом официально подтвердил, что Украина недавно получила дальнобойные ракеты ATACMS в модификации, которая имеет дальность 165 километров.



«Мы считаем, что это обеспечит значительное усиление возможностей Украины на поле боя без риска для нашей военной готовности», — сказала представительница Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон, пишет «Европейская правда».