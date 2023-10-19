Не только ATACMS: о чем говорили Байден и Зеленский по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в четверг, 19 октября. Он поблагодарил американского президента за поставки ракет ATACMS.



«Я говорил с Джо Байденом, чтобы поблагодарить его за эффективное выполнение наших последних оборонных соглашений. Украинцы очень воодушевлены поставками ATACMS, и наши воины находят их хорошее применение на поле боя», — написал он в сети Х.



Зеленский рассказал. О чем еще они разговаривали с Байденом.



Он напомнил, что спецпредставитель США Пенни Прицкер посещала Украину, чтоб начать переговоры о способах использования замороженных российских активов.



«Я также проинформировал президента Байдена о последнем законе о политически значимых лицах, который принял украинский парламент и который продвигает реформы на пути к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС», — написал также он.



Также президенты обсудили дальнейшие совместные шаги по продвижению Формулы мира.



«Я приветствовал решение США направить своего представителя на следующую встречу советников на Мальте в конце этого месяца. Украина благодарна США за жизненно важную и постоянную поддержку в нашей борьбе за свободу и против российской агрессии», — написал Зеленский.