Не тільки ATACMS: про що говорили Байден та Зеленський по телефону

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом у четвер, 19 жовтня. Він подякував американському президента за постачання ракет ATACMS.



«Я говорив з Джо Байденом, щоб подякувати йому за ефективне виконання наших останніх оборонних угод. Українці дуже натхненні постачаннями ATACMS, і наші воїни знаходять їхнє гарне застосування на полі бою», — написав він у мережі Х.



Зеленський розповів. Про що вони розмовляли з Байденом.



Він нагадав, що спецпредставник США Пенні Пріцкер відвідувала Україну, щоб розпочати переговори щодо способів використання заморожених російських активів.



«Я також поінформував президента Байдена про останній закон про політично значущі особи, який ухвалив український парламент і який просуває реформи на шляху до початку переговорів щодо вступу України до ЄС», — написав він.



Також президенти обговорили подальші спільні кроки щодо просування Формули світу.



«Я привітав рішення США направити свого представника на наступну зустріч радників на Мальті наприкінці цього місяця. Україна вдячна США за життєво важливу та постійну підтримку у нашій боротьбі за свободу та проти російської агресії», — написав Зеленський.