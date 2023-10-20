У оккупантов катастрофические потери под Авдеевкой: Зеленский обсудил с Шольцом ситуацию на передовой

Зеленский провел телефонный разговор с Шольцем. Фото: Владимир Зеленский

Сегодня, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом и рассказал о ситуации на фронте. Об этом сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.



«Проинформировал Федерального канцлера о текущей ситуации на фронте, в частности о неудачных наступательных попытках России и ее катастрофических потерях под Авдеевкой», — отметил он.



Также лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с важностью предотвращения дальнейшей эскалации насилия и расширения конфликта.



Кроме того, Зеленский поблагодарил за недавний большой пакет военной помощи от Германии, который содержит системы Patriot и IRIS-T, а также боеприпасы к ним.



Особое внимание Зеленский и Шольц уделили следующему раунду переговоров по Формуле мира на Мальте, а также Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Германии в ноябре.



Напомним, российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку Донецкой области. Несмотря на это, Силы обороны держат позиции.