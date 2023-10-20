У окупантів катастрофічні втрати під Авдіївкою: Зеленський обговорив із Шольцем ситуацію на передовій

Зеленський провів телефонну розмову із Шольцем. Фото: Володимир Зеленський

Сьогодні, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та розповів про ситуацію на фронті. Про це повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі.



«Поінформував Федерального канцлера про поточну ситуацію на фронті, зокрема про невдалі наступальні спроби Росії та її катастрофічні втрати під Авдіївкою», — зазначив він.



Також лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході та погодилися з важливістю запобігання подальшій ескалації насильства та розширення конфлікту.



Крім того, Зеленський подякував за нещодавній великий пакет військової допомоги від Німеччини, який містить системи Patriot та IRIS-T, а також боєприпаси до них.



Особливу увагу Зеленський та Шольц приділили наступному раунду переговорів щодо Формули миру на Мальті, а також Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Німеччині у листопаді.



Нагадаємо, російські окупанти намагаються оточити Авдіївку Донецької області. Попри це Сили оборони тримають позиції.