«ДНР»: в результате обстрела оккупированного Донецка есть пострадавшие

Сегодня утром, 23 октября, во временно оккупированном Донецке произошел обстрел. В результате атаки есть значительные повреждения и пострадавшие. Об этом заявил так называемый глава города Алексей Кулемзин.



«Обстрел Куйбышевского района. Поселок Октябрьский рудник», — написал он.



По предварительным данным, попадания по домам частного сектора и многоквартирный дом по пр. Кремлевскому. Есть пострадавшие.



Информация уточняется.

Напомним, 21 октября после обеда в Сети стали появляться кадры задымлений в Донецке сразу в нескольких районах города.