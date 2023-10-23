«ДНР»: внаслідок обстрілу окупованого Донецька є постраждалі

Сьогодні вранці, 23 жовтня, у тимчасово окупованому Донецьку відбувся обстріл. Внаслідок атаки є значні пошкодження та постраждалі. Про це заявив так званий голова міста Олексій Кулемзін.



«Обстріл Куйбишівського району. Селище Жовтнева копальня», — написав він.

За попередніми даними, було влучання по будинках приватного сектору, а також в багатоквартирний будинок по пр. Кремлівському. Є постраждалі.



Інформація уточнюється.

Нагадаємо, 21 жовтня після обіду в Мережі стали з'являтися кадри з адимлень у Донецьку відразу в кількох районах міста.