Умер главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков

Артем Франков. Фото: artemfrankov/Telegram

Известный украинский футбольный журналист, главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков скончался на 54-ом году жизни. Об этом в среду, 1 ноября, сообщило издание Sport.Ua со ссылкой на заместителя главного редактора журнала Андрея Шахова.

Отмечается, что у Франкова произошел второй инсульт. Журналист попал в реанимацию, но врачам спасти его жизнь не удалось.

«Друзья, с сожалением и скорбью вынуждены сообщить, что 31 октября в 22:40 Артем Вадимович умер. Вечная память», — говорится в сообщении, размещенном на Telegram-канале Франкова.

Артем Франков родился 24 июля 1970 года в Харькове. Украинский спортивный журналист. Заслуженный журналист Украины (2005), награжденный орденом «За заслуги» ІІІ степени (2012).

С 1997 работал главным редактором журнала «Футбол».